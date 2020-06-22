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زيادة حادة في إصابات كورونا بالبرازيل

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زيادة حادة في إصابات كورونا بالبرازيل
Reuters
ريو دي جانيرو، البرازيل
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سجلت البرازيل 21432 إصابة، و654 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وسائل إعلام: البرازيل تتخطى عتبة الـ50 ألف وفاة بكورونا
وسائل إعلام: البرازيل تتخطى عتبة الـ50 ألف وفاة بكورونا

وحسب وزارة الصحة البرازيلية بلغ مجمل الإصابات 1.1 مليون حالة في حين وصلت الوفيات إلى 51271 حالة.

وتماثل حتى الآن 571649 مريضا للشفاء فيما لا يزال 483550 مصابا تحت الرقابة الطبية. 

وأضافت الوزارة أن نسبة الوفيات بين المصابين بالمرض حاليا عند 4.6%.

والأحد، أعلنت البرازيل عن زهاء 17400 إصابة و640 وفاة، لتبقى البرازيل الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة بعدد إصابات كورونا ووفياته.

المصدر: وكالات

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