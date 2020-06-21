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وسائل إعلام: البرازيل تتخطى عتبة الـ50 ألف وفاة بكورونا

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وسائل إعلام: البرازيل تتخطى عتبة الـ50 ألف وفاة بكورونا
Reuters Pilar Olivares
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أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت عتبة الـ50 ألفا، أي ثاني أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

وأكد تحالف وسائل الإعلام البرازيلية الذي يتابع تفشي الفيروس في البلاد رصد 964 وفاة ناجمة عن الوباء خلال يوم أمس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 50058 وفاة.

وحسب المعلومات الرسمية لا تزال حصيلة الضحايا عند مستوى 49976 حالة وفاة، ومن المفترض أن العدد الحقيقي يتجاوز بشكل ملموس هذه الأرقام.

وسجلت في البرازيل 1067579 إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، حسب البيانات الرسمية.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار التوتر في البرازيل وانتقادات واسعة النطاق بحق رئيسها جايير بولسونارو الذي يقلل من خطورة الفيروس ويدعو المواطنين إلى العودة للعمل خلافا لإرشادات الخبراء الصحيين.

المصدر: غارديان

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