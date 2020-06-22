"رويترز": ترامب يقول إنه يدرس عقد لقاء مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
Reuters /FW1F/Marguerita Choy
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نشرت الأحد، إنه سيدرس فكرة إجراء لقاء مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن ترامب ألمح إلى إمكانية مراجعة موقفه تجاه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، وعدم الاعتراف به كزعيم للبلاد.
وفي جوابه عن سؤال لموقع Axios حول إمكانية عقد لقاء مع مادورو، قال ترامب: "قد أفكر في هذا الأمر... مادورو يرغب في مقابلتي. وأنا لا أعترض على أي لقاءات"، قبل أن يضيف: "ولكن حتى هذه اللحظة، كان جوابي الرفض".
المصدر: "رويترز"