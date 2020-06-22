الولايات المتحدة بصدد تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات

أعد العسكريون الأمريكيون دفعة من صواريخ Javelin المضادة للدبابات، لإرسالها إلى أوكرانيا.

وأكدت إدارة النقل لدى القوات المسلحة الأمريكية أن العسكريين العاملين في قاعدة "دوفر"، حمّلوا طائرة بصواريخ Javelin مخصصة لأوكرانيا.

@usairforce Airmen assigned to Dover Air Force Base load foreign military sales equipment onto a @AtlasAirWW destined for Ukraine. The U.S. is committed to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. #PortDawgs#Togetherwedeliver@US_EUCOMpic.twitter.com/yQePhDAzJs — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) June 21, 2020

وكانت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا قد أعلنت أن واشنطن ستقدم أسلحة ومعدات بقيمة 60 مليون دولار لكييف، بما في ذلك أجهزة اتصال وذخيرة وصواريخ Javelin.

وصادقت الخارجية الأمريكية عام 2018 على تقديم دفعتين من صواريخ Javelin لأوكرانيا بقيمة إجمالية قدرها نحو 90 مليون دولار.

وحذرت روسيا مرارا من أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة سيؤدي إلى تصعيد النزاع في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، المستمر منذ 2014.

المصدر: نوفوستي