بريطانيا.. الكشف عن صورة منفذ عملية الطعن في ريدنغ

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة اللاجئ الليبي خيري سعد الله، الذي قالت أكبر وسائل الإعلام البريطانية إنه منفذ عملية الطعن في مدينة ريدنغ أمس السبت.

وذكرت صحيفة "تلغراف "أن سعد الله وصل المملكة المتحدة قبل عدة سنوات هاربا من الحرب في ليبيا، مضيفة أن شرطة مكافحة الإرهاب داهمت الليلة الماضية شقته في ريدنغ، وصادرت عدة قطع، بينها منشار دائري كبير.

وفي وقت سابق من اليوم، صنفت الشرطة البريطانية عملية الطعن التي خلفت ثلاثة قتلى في ريدنغ بأنها هجوم إرهابي.

المصدر: وكالات