 
مباشر
عاجل
قاض فيدرالي يرفض طلبا من إدارة ترامب بمنع إصدار كتاب بولتون

الكونغو.. الحكم بالسجن 20 عاما على مدير مكتب الرئيس

أخبار العالم

الكونغو.. الحكم بالسجن 20 عاما على مدير مكتب الرئيس
Reuters Kenny-Katombe Butunka
مدير مكتب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيتال كامرهي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o53n

قضت المحكمة العليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت، بسجن فيتال كامرهي مدير مكتب رئيس البلاد 20 عاما، بعد إدانته باختلاس 48 مليون دولار من أموال الدولة.

ويعتبر كامرهي أرفع مسؤول سياسي يخضع للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع في الكونغو، التي يتفشى فيها الفساد على مستويات عالية، وألقي القبض عليه في أبريل الماضي، وأودع سجن ماكالا في العاصمة كينشاسا بعد استجوابه.

وجاء في القضية، أن "كاميرهي الذي أدار مشروعا للأشغال العامة ميزانيته 304 ملايين دولار حول أموالا إلى شركات وهمية، وأن هذه الأموال شملت 47 مليون دولار مخصصة للإسكان العام وعشرة ملايين دولار لشراء الأدوية".

من جهته، نفى كاميرهي ارتكاب أي تجاوز يتصل بمشروع الإسكان الذي يعتبر من مشروعات الحكومة الرائدة ويعرف بـ"برنامج المئة يوم"، وقال إن "تخصيص الأموال ليس من مسؤولياته".

ووافق كاميرهي على دعم الرئيس فيليكس تشيسيكيدي في انتخابات أجريت عام 2018 متوقعا خلافته في عام 2023.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا