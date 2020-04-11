الكونغو.. ترفض الإفراج بكفالة عن مدير مكتب الرئيس في قضية اختلاس

رفضت محكمة معنية في الكونغو، الإفراج عن فيتال كاميرهي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة اختلاس المال العام.

وجاء في قرار هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة: "اعتبرت المحكمة أن هناك ضرورة لوضعه رهن الحجز لحين استكمال التحقيق في القضية، لأن هناك مؤشرات خطيرة ضده صوب الإدانة".

وألقي القبض على كاميرهي الأربعاء الماضي، وأودع سجن ماكالا في العاصمة كينشاسا بعد استجوابه.

وجاء في أوراق القضية، أن "المدعي الذي يشرف على التحقيق في القضية قال: إن كاميرهي الذي أدار مشروعا للأشغال العامة ميزانيته 304 ملايين دولار حول أموالا إلى شركات وهمية، وأن هذه الأموال شملت 47 مليون دولار مخصصة للإسكان العام وعشرة ملايين دولار لشراء الأدوية".

من جهته، نفى كاميرهي ارتكاب أي تجاوز يتصل بمشروع الإسكان الذي يعتبر من مشروعات الحكومة الرائدة ويعرف بـ"برنامج المئة يوم" وقال إن "تخصيص الأموال ليس من مسؤولياته".

ووافق كاميرهي على دعم الرئيس فيليكس تشيسيكيدي في انتخابات أجريت عام 2018 متوقعا خلافته في عام 2023.

المصدر: "رويترز"