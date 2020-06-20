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الكرملين: بوتين قلق بشأن التزام واشنطن بالاتفاقات المشتركة

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الكرملين: بوتين قلق بشأن التزام واشنطن بالاتفاقات المشتركة
Reuters AP/SZH/
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين قلق بشأن التزام واشنطن بالاتفاقات المشتركة بين البلدين، في ظل الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها الولايات المتحدة.

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وشدد بيسكوف خلال لقاء مع الصحفيين على أن بوتين قلق من حقيقة أنه في الأشهر المقبلة قد لا تكون هناك أي اتفاقيات تنظم مجال الأمن الدولي، مضيفا أن "هذا وضع خطير للغاية على العالم كله".

وكان الرئيس الروسي اعتبر في وقت سابق أن الاضطرابات في الولايات المتحدة هي مظهر من مظاهر الأزمات الداخلية العميقة في هذا البلد وأشار إلى أن هذه الأزمة لوحظت لفترة طويلة ومنذ تولي دونالد ترامب رئاسة البلاد.

يذكر أن الولايات المتحدة شهدت احتجاجات واسعة مناهضة للعنصرية وعنف الشرطة المفرط، كما أن تسيير أزمة كورونا أظهر وجود انقسام بين ترامب وكثير من حكام الولايات الذين رفضوا تعليمات الرئيس وانتقدوه في كثير من الأحيان.

المصدر: وكالات

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