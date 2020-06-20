متظاهرون فرنسيون يلقون طلاء أحمر على مبنى وزارة الصحة (فيديو)

قام متظاهرون في فرنسا اليوم السبت، برش مبنى وزارة الصحة بطلاء أحمر، في إشارة رمزية لدماء من قضوا بفيروس كورونا، واحتجاجا على تردي ظروف العمل بالنسبة للعاملين في مجال الصحة العامة.

كما وضع المحتجون على درج وزارة الصحة، لافتة ضخمة على شكل وسام أطلقوا عليه اسم "وسام الاحتقار" لتسليط الضوء على ما وصفوه بإخفاق الحكومة في الاستماع إلى مخاوف العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وكانت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قررت دفع مكافأة قدرها 1500 يورو (1676 دولارا) للعاملين في مجال الصحة في القطاع العام، اعترافا بدورهم أثناء تفشي فيروس كورونا.

وعلى الرغم من ذلك، يشعر الكثير من العاملين في القطاع بأن على الحكومة عمل المزيد من أجلهم. واندلعت أعمال عنف الأسبوع الماضي في مظاهرة أخرى نظمها العاملون في مجال الرعاية الصحية في باريس.

وقالت أوريلي تروف، المتحدثة باسم جماعة "أتاك" التي نظمت الاحتجاج لوكالة "رويترز": "على مدى سنوات والعاملون في قطاع الصحة يحذرون من شح الموارد فيما يتعلق بالموظفين والأسرة والمعدات التي تمكنهم من رعاية الناس بشكل لائق".

Des militants d’Attac et du Collectif Inter-Urgence ont arrosé de peinture rouge la façade du ministère de la Santé de peinture rouge pour protester contre le manque de moyen fourni au personnel hospitalier pic.twitter.com/aOmB7rj1Pc — BFM Paris (@BFMParis) June 20, 2020

المصدر: رويترز