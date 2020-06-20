"عار على دولتنا".. ترامب يشن هجوما على شرطة واشنطن

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات شديدة اللهجة إلى شرطة العاصمة واشنطن، على خلفية إطاحة محتجين غاضبين بتمثال للجنرال في الجيش الكونفدرالي إبان الحرب الأهلية ألبرت بايك.

وحمل ترامب في تغريدة نشرها أمس الجمعة على حسابه في "تويتر"، مخاطبا عمدة المدينة، الديمقراطية موريل باوزر، شرطة العاصمة المسؤولية عن التقاعس عن التدخل لمنع الإطاحة بالتمثال.

وذكر: "شرطة واشنطن لا تؤدي مهامها عندما تتابعون إسقاط التمثال وإضرام النار فيه. يجب اعتقال هؤلاء الناس فورا، وهذا عار على دولتنا!".

The D.C. Police are not doing their job as they watch a statue be ripped down & burn. These people should be immediately arrested. A disgrace to our Country! @MayorBowser — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020

وأفادت وسائل إعلام بأن مجموعة من المحتجين أطاحوا مساء أمس الجمعة بتمثال بايك قرب مقر الشرطة في العاصمة وأضرموا النار فيه.

ولفتت قناة NBC إلى أن الشرطة لم تتدخل فورا في الموضوع، ولم تتخذ أي إجراءات بحق المحتجين.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة عمليات تدنيس وإسقاط تماثيل لشخصيات تاريخية في الولايات المتحدة وخارجها يعتبرها المتظاهرون المناهضون للعنصرية على صلة بالتمييز العرقي.

ونشبت هذه الاحتجاجات على خلفية مقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد في مدينة مينيابوليس الأمريكية على يد شرطي خلال اعتقاله في وقت سابق.

المصدر: RT + وكالات