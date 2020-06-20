مكتب الاتصال بين الكوريتين لم يدمر لكنه تعرض لأضرار جسيمة

أظهرت صور الأقمار الصناعية أن مكتب الاتصالات بين الكوريتين، لم يدمر بعد محاولة تفجيره من طرف كوريا الشمالية، لكنه تعرض لأضرار جسيمة.

وذكرت بوابة الإنترنت الأمريكية "38 شمالا" المتخصصة في تحليل صور الأقمار الصناعية، أن الصور، التي فحصها خبراء البوابة تم التقاطها أمس الجمعة، وتظهر أن أحد أقسام المكتب أصيب بأضرار جسيمة بعد الانفجار، الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الخبراء إن الصور التي تم التقاطها تظهر أن التفجير لم يكن متحكما فيه بشكل دقيق، ما ألحق أضرارا بالمبنى المجاور للمكتب، مشيرا إلى أن المكتب لا يزال قائما رغم الأضرار التي لحقت به.

وأقدمت كوريا الشمالية على تفجير مبنى الاتصال المشترك بين الكوريتين الواقع بمدينة كيسونغ في الجانب الشمالي من الحدود بين الكوريتين، الثلاثاء الماضي، بعد ثلاثة أيام من تحذير بيونغ يانغ للجارة الجنوبية قالت فيه إنها ستدمر مكتب الاتصال المشترك، "الذي لم تعد جدوى له بصورة كاملة".

وازدادات حدة التوتر في الأيام الأخيرة بين الكوريتين، وأطلقت بيونغ يانغ تصريحات نارية وتهديدات بعد منشورات دعائية أطلقها نشطاء من كوريا الجنوبية على بالونات باتجاه كوريا الشمالية.

المصدر:وكالات