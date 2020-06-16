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وزارة الوحدة: كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ

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وزارة الوحدة: كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ
مدينة كايسونغ بكوريا الشمالية -أرشيف
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رجح مصدر عسكري كوري جنوبي أن تكون كوريا الشمالية قد نسفت مكتب اتصال بين البلدين يقع بمدينة كيسونغ الحدودية بالشمال، بعد رصد صعود دخان مصحوب بصوت انفجار من منطقة المدينة الصناعية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن مصدر عسكري:" تم رصد صعود دخان مصحوبا بانفجار من منطقة مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء".

المصدر: يونهاب 

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