وزارة الوحدة: كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ

رجح مصدر عسكري كوري جنوبي أن تكون كوريا الشمالية قد نسفت مكتب اتصال بين البلدين يقع بمدينة كيسونغ الحدودية بالشمال، بعد رصد صعود دخان مصحوب بصوت انفجار من منطقة المدينة الصناعية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن مصدر عسكري:" تم رصد صعود دخان مصحوبا بانفجار من منطقة مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء".

BREAKING: A military source reportedly told @yonhaptweet that the joint-liaison office has been blown up. NK News is trying to confirm this report.



This story is developing. More details and updates here:https://t.co/K4qOatjRXl — NK NEWS (@nknewsorg) June 16, 2020

المصدر: يونهاب