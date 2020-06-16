وزارة الوحدة: كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ
رجح مصدر عسكري كوري جنوبي أن تكون كوريا الشمالية قد نسفت مكتب اتصال بين البلدين يقع بمدينة كيسونغ الحدودية بالشمال، بعد رصد صعود دخان مصحوب بصوت انفجار من منطقة المدينة الصناعية.
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن مصدر عسكري:" تم رصد صعود دخان مصحوبا بانفجار من منطقة مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء".
Smoke rises, explosion heard from NK border town of Kaesong: sources #NorthKorea#SouthKorea#InterKoreanRelations#explosion#LiaisonOfficehttps://t.co/gLpS6O49Kd— The Korea Herald (@TheKoreaHerald) June 16, 2020
BREAKING: A military source reportedly told @yonhaptweet that the joint-liaison office has been blown up. NK News is trying to confirm this report.— NK NEWS (@nknewsorg) June 16, 2020
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المصدر: يونهاب