سيئول تجدد التحذير من السفر إلى دول العالم بسبب كورونا

قررت الحكومة الكورية الجنوبية إعادة إصدار تحذير خاص من السفر إلى جميع دول العالم، في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الجمعة إنها تعيد إصدار تحذير خاص من السفر إلى جميع الدول والمناطق في العالم اعتبارا من 20 يونيو وحتى 19 يوليو.

وأصدرت الوزارة هذا التحذير أول مرة في 23 مارس، وتم تمديده مرتين، وكان من المقرر أن يتم رفعه تلقائيا في 20 يونيو.

ودعت الوزارة المواطنين إلى إلغاء السفر خلال هذه الفترة، أو تأجيله، ودعت المقيمين في الخارج إلى الالتزام بقواعد الصحة والامتناع عن الخروج ومخالطة الآخرين.

المصدر: "يونهاب"