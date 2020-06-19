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وزير الخارجية الإثيوبي: ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء بملء سد النهضة

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وزير الخارجية الإثيوبي: ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء بملء سد النهضة
Reuters
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أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، أن بلاده ستمضي قدما وستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان.

وقال الوزير الإثيوبي لوكالة "أسوشيتد برس" اليوم الجمعة: "ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وسنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار القادم".

وأضاف: "نعمل جاهدين من أجل التوصل إلى صفقة، ولكن سنمضي في جدولنا مهما كانت النتيجة. إذا انتظرنا مباركة الآخرين، سيظل السد خاملا لسنوات، وهو ما لن نسمح بأن يحدث. نود أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان استخدام مواردها المائية لتطويرها" مشيرا إلى أن إثيوبيا تتحمل تكلفة بناء السد بنفسها.

المصدر: أسوشيتد برس

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