كورونا حول العالم.. 454 ألف وفاة ونحو 8.5 مليون إصابة

تواصل أعداد ضحايا فيروس كورونا "كوفيد-19"، في مختلف أنحاء العالم، الارتفاع، حيث بلغت حصيلة الوفيات 454 ألف حالة، فيما اقتربت الإصابات من 8.5 مليون.

وبحسب آخر الأرقام والاحصائيات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الجمعة، تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، 118 ألف وفاة، وسجلت حتى الآن 2 مليون و191 ألف إصابة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية، حيث تجاوز عدد الوفيات فيها 47 ألف، ويقترب عدد الإصابات فيها من مليون إذ بلغ 978 ألف إصابة.

ورغم ارتفاع عدد الإصابات في روسيا، التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات إلى 560 ألفا، إلا أن عدد الوفيات لم يتجاوز 7650 حالة وفاة، فيما سجلت الهند نحو 13 ألف حالة وفاة، وبلغ عدد الإصابات فيها 380 ألف إصابة.

وسجلت بعض الدول الأوروبية أكبر عدد وفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، حيث حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 42 ألف شخص في بريطانيا وتم تسجيل نحو 302 ألف إصابة.

وفي إيطاليا بلغ عدد الوفيات أكثر من 34 ألفا، وسجلت حتى الآن نحو 240 ألف إصابة.

وبلغ عدد الوفيات في فرنسا حوالي 30 ألفا والإصابات أكثر من 195 ألفا، تليها إسبانيا حيث تجاوز عدد الوفيات 27 ألفا وسجلت أكثر من 254 ألف إصابة بالفيروس حتى الآن.

المصدر: جونز هوبكنز