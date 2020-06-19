الصين تفرج عن 10 عسكريين هنود أسرتهم خلال الاشتباك الحدودي

أفادت صحيفة Hindu بأن السلطات الصينية أفرجت عن 10 جنود من الجيش الهندي أسرتهم الاثنين الماضي خلال اشتباك بين القوات الصينية والهندية، في وادي غلوان بمنطقة لداخ الحدودية.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر في الأمن الهندي قوله إن الجنود العشرة تم الإفراج عنهم مساء الخميس نتيجة مباحثات بين ممثلين عن القيادة العسكرية من البلدين.

وذكرت أن أحد المفرج عنهم برتبة مقدم وثلاثة برتبة رائد وأن جميع الأسرى أعيدوا "سالمين وبصحة جيدة"، مشيرة إلى أن الجيش لم يفقد أحدا من جنوده جراء الاشتباك.

والاثنين، أعلن المتحدث باسم القيادة الغربية للجيش الصيني الكولونيل تشانغ شويلي، أن الاشتباك أدى إلى خسائر من الطرفين دون الكشف عن عدد القتلى أو الجرحى بين العسكريين الصينيين.

فيما أعلن الجيش الهندي الثلاثاء، عن سقوط 20 قتيلا من عسكرييه جراء الاشتباك.

وذكرت وكالة ANI نقلا عن مصدر مطلع، أن الخسائر من الجانب الصيني بلغت 43 فردا، وهناك جرحى بحالة حرجة.

المصدر: thehindu.com + وكالات