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وفاة جين سميث آخر شقيقة للرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي

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وفاة جين سميث آخر شقيقة للرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي
Reuters Brian Snyder
جين كينيدي سميث، آخر شقيقات الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي
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توفيت جين كينيدي سميث، آخر من كان على قيد الحياة من أشقاء وشقيقات الرئيس الأمريكي الراحل جون إف. كينيدي، عن عمر 92 عاما.

وقالت ابنتها كيم، إن "والدتها توفيت أمس الأربعاء في منزلها بمانهاتن"، لكنها أحجمت عن إعلان سبب الوفاة "لتبقيه أمرا خصوصيا".

وكانت سميث الثامنة بين 9 أبناء جوزيف وروز كينيدي، وكانت توصف بأنها "العضو الخجول في العائلة، إذ وجدت نفسها لمدة طويلة في ظلال شهرة والدها وأشقائها، وبينهم عضوا الكونغرس روبرت وإدوارد كينيدي".

دخلت جين معترك السياسة بمساعدة شقيقها جون في حملته لنيل عضوية الكونغرس في عام 1946، وتزوجت من ستيفن سميث في عام 1956، واستقرت معه في نيويورك حيث ربيا 4 أطفال.

توفي زوجها بسبب سرطان الرئة في عام 1990 عن عمر 63 عاما.

واضطلعت كينيدي سميث بدور محوري في عملية السلام بإيرلندا الشمالية في التسعينات عندما كانت سفيرة لبلادها لدى دبلن.

المصدر: "رويترز"

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