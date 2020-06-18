الكرة الغامضة فوق اليابان تطير مبتعدة باتجاه البحر

قالت وزارة النقل اليابانية، إن الجسم الغامض الكوري الذي ظهر أمس في السماء بشمال شرق البلاد، طار نحو البحر، ولم يعد معروفا مكانه الآن.

ويوم أمس أفادت قناة "NHK" اليابانية، بأن الشرطة المحلية تتحقق من مصدر جسم طائر غامض ظهر فوق مدينة سينداي، المركز الإداري لمحافظة مياجي الشمالية الشرقية.

وبدأت الشرطة، منذ صباح الأربعاء، في تلقي شكاوى من مواطنين بشأن ظهور جسم طائر غريب في السماء.

وبعد ذلك، دفعت الشرطة بطائرة مروحية إلى المنطقة لمعرفة طبيعة الجسم الطائر، ولكن لم يتسن لها إلا معرفة أن الجسم الغامض يطير على ارتفاع 1.5 كيلومتر، وهو عبارة عن كرة بيضاء بمروحتين وهيكل سفلي يشبه الصليب.

المصدر: وكالات