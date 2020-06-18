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بيرو تتقدم على إيطاليا في عدد إصابات كورونا

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بيرو تتقدم على إيطاليا في عدد إصابات كورونا
Globallookpress Cesar Lanfranco/dpa
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أظهرت البيانات الرسمية التي نشرتها حكومة بيرو أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ 240 ألف شخص، ما يعتبر أكثر مما تم تسجيله في إيطاليا.

وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا في بيرو أكثر من 7 آلاف شخص، بينما سجلت السلطات 3752 إصابة جديدة يوم الأربعاء.

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وعلى الرغم من تراجع المعدلات اليومية للإصابات في بيرو بالمقارنة مع أواخر شهر مايو، حين كانت السلطات تسجل نحو 8 آلاف إصابة جديدة كل يوم، لا يزال الوضع الوبائي صعبا. ومددت سلطات بيرو إجراءات الإغلاق حتى نهاية يونيو الجاري.

وسجلت في بيرو ثاني أكبر حصيلة للمصابين بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل، وهي الحصيلة السابعة عالميا.

وتعتبر القارة الأمريكية أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا حاليا، حيث سجلت نحو 4 ملايين إصابة وأكثر من 200 ألف وفاة.

المصدر: رويترز

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