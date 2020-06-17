الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا في العالم تجاوز الـ 8 ملايين

أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز الـ 8 ملايين شخص، وأن عدد الوفيات بلغ أكثر من 440 ألف شخص.

وأشارت البيانات التي نشرتها المنظمة يوم الأربعاء، إلى أن عدد الإصابات بكورونا حول العالم بلغ 8 ملايين و61 ألفا و550 إصابة. وتوفي جراء الفيروس 440 ألفا و290 مصابا.

وخلال اليوم الأخير تم تسجيل 119 ألفا و759 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و5494 حالة وفاة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الوباء العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا في 11 مارس الماضي.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر انتشارا للفيروس، حيث تم تسجيل نحو مليونين و158 ألف إصابة وأكثر من 117 ألف وفاة، حسب معطيات جامعة جونز هوبكينز.

المصدر: نوفوستي