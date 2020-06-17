 
مباشر

رئيس دولة يعلن إصابته بكورونا

أخبار العالم

رئيس دولة يعلن إصابته بكورونا
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o46c

قال رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز إن الفحوصات أكدت إصابته بفيروس كورونا، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

إقرأ المزيد
ارتفاع عدد إصابات كورونا في بنما وهندوراس.. وكوستاريكا تسجل أول وفاة
ارتفاع عدد إصابات كورونا في بنما وهندوراس.. وكوستاريكا تسجل أول وفاة

وأضاف هيرنانديز  في خطاب بثه التلفزيون في وقت متأخر يوم الثلاثاء: "باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسؤولا، أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح وأكد التشخيص اليوم أنني مصاب بمرض كوفيد-19".

وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس في هندوراس 9 178 شخصا، تعافى منهم 1 025 شخصا، وتوفي 322 شخصا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا