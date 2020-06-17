رئيس دولة يعلن إصابته بكورونا

قال رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز إن الفحوصات أكدت إصابته بفيروس كورونا، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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وأضاف هيرنانديز في خطاب بثه التلفزيون في وقت متأخر يوم الثلاثاء: "باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسؤولا، أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح وأكد التشخيص اليوم أنني مصاب بمرض كوفيد-19".

وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس في هندوراس 9 178 شخصا، تعافى منهم 1 025 شخصا، وتوفي 322 شخصا.

المصدر: رويترز