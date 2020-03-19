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ارتفاع عدد إصابات كورونا في بنما وهندوراس.. وكوستاريكا تسجل أول وفاة

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ارتفاع عدد إصابات كورونا في بنما وهندوراس.. وكوستاريكا تسجل أول وفاة
Reuters
صورة أرشيفية
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قال وزير الصحة في بنما، روزاريو تيرنر، أمس الأربعاء إن بلاده سجلت 109 حالات إصابة بفيروس كورونا في المجمل، بزيادة 86 إصابة جديدة عن اليوم السابق.

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وفي تلك الأثناء أعلنت حكومة هندوراس عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 12 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة في كوستاريكا أول حالة وفاة بالفيروس وهي لرجل يبلغ من العمر 86 عاما كان قد نُقل إلى مستشفى بغربي العاصمة سان خوسيه.

المصدر: رويترز

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