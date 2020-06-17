مادورو: 80% من الإصابات بكورونا في فنزويلا مستوردة من دول أخرى

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، أن 80% من الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد مستوردة من الدول المجاورة.

وفي خطاب ألقاه في العاصمة كاراكاس، قال مادورو: "80% من حالات الإصابة (بكورونا) في فنزويلا مستوردة من دول أخرى. تبقى فنزويلا دولة وحيدة تستقبل أبناءها من كولومبيا والبرازيل وبيرو والإكوادور وتشيلي".

وأضاف مادورو أن الأجهزة الصحية الوطنية سجلت 88 إصابة جديد بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحالة وفاة واحدة.

وكشفت الحكومة الفنزويلية عن أول حادثي إصابة بفيروس كورونا في البلاد في 13 مارس الماضي، وفي اليوم ذاته جرى فرض حالة الطوارئ في البلاد، أما في 17 مارس فأعلن مادورو عن قراره فرض الحجر الصحي في كل أراضي فنزويلا.

المصدر: تاس