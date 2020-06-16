الدفاع التركية تعلن انطلاق عملية "المخلب - النمر" شمالي العراق (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، انطلاق عملية "المخلب - النمر" العسكرية في منطقة هفتانين شمالي العراق.

#Pençe-Kaplan Operasyonu başladı.

Kahraman Komandolarımız Haftanin’de!🇹🇷 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020

وقالت الدفاع التركية في تغريدة على "تويتر": من أجل تحييد عناصر "حزب العمال الكردستاني" والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد أمن شعبنا وحدودنا، وصلت ناصر وحدات الكوماندوز الأبطال موجودون في منطقة هفتانين حاليا".

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وأشارت إلى أنهم وصلوا إلى المنطقة بدعم من القوات الجوية.

وكانت تركيا قد أعلنت، مساء يوم الأحد، إطلاق عملية "المخلب - النسر" العسكرية شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني".

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية العراقية استدعت يوم الثلاثاء السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي طال عددا من المناطق شمالي العراق فجر الاثنين.

Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir. pic.twitter.com/hDJfsncxet — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020

المصدر: RT + وكالات