الدفاع التركية تعلن تدمير81 هدفا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو قصف 81 هدفا لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق، الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة على صفحتها في "تويتر"، إن سلاح الجو دمر 81 هدفا لحزب العمال الكردستاني، وذلك مع بدء عملية "مخلب النسر" التي أطلقها الجيش التركي، مساء أمس الأحد.

وأضافت الوزارة أن الطائرات التركية دمرت مخابئ لحزب العمال الكردستاني، التي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، في شمال العراق وعادت إلى قواعدها آمنة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، عن بدء عملية عسكرية أطلقت عليها "مخلب النسر"، ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

المصدر: وكالات