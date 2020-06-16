طائرات روسية لإطفاء حرائق تركيا

أرسلت روسيا طائرتين برمائيتين من طراز "Be-200CHS" إلى تركيا، للمساهمة في إخماد الحرائق هناك والحيلولة دون انتشارها.

وستبدأ الطائرتان التخصصيتان منذ اليوم وعلى مدى 4 أشهر في إطفاء الحرائق، في محيط المدن التركية أنطاليا وإزمير وبودروم.

وقال بيان لشركة الطيران المتحدة: "وصلت طائرتان برمائيتان روسيتان من طراز Be-200CHS إلى تركيا، وبدأت في 16 يونيو العمل لمنع انتشار حرائق الغابات في الجمهورية التركية. وقد قامت شركة الطيران المتحدة كجزء من شركة التقنية الروسية (روستيخ) بتوقيع اتفاقية الخدمات وإرسال الطائرات، بالتعاون مع وزارتي الطوارئ والصناعة والتجارة الروسيتين".

وقالت الشركة الروسية التخصصية في مجال الطيران إن وزارة الزراعة والغابات التركية وجهت في وقت سابق طلبا إلى روسيا للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات على أعتاب الموسم.

وقال مدير شركة الطيران المتحدة الروسية، يوري سليوسار، إن الطائرات البرمائية الروسية من هذا الطراز "تتميز بخصائص فريدة وكفاءة عالية، وقد أثبتت قدرتها على إخماد الحرائق وعمليات الإنقاذ في أوروبا وجنوب شرق آسيا".

المصدر: تاس