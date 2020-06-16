فيديوهات مروعة من ديجون الفرنسية.. والشرطة تتدخل!

قالت الشرطة الفرنسية إنها تدخلت خلال الليل لاستعادة الأمن والنظام في مدينة ديجون، بعد أن أضرم شبان النار في سيارات وحاويات قمامة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

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وأوضحت الشرطة المحلية في بيان لها، أمس الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في منطقة جريزي في ديجون، حيث كانت هناك تجمعات من الشباب تسببوا في إشعال النيران في مركبات وحاويات قمامة، لن تسفر إلا عن مزيد من انعدام الأمن وإشاعة الخوف بين السكان، في أعقاب أحداث عطلة نهاية الأسبوع".

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن اشتباكات اندلعت في عطلة نهاية الأسبوع، بين مجموعات شبان متنافسة، ومن المقرر أن يتوجه نائب وزير الداخلية، لوران نونيز، إلى ديجون في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لمتابعة الموقف.

واندلعت اشتباكات في الأشهر القليلة الماضية، وسط بعض المناطق السكنية التي تقطنها أسر محدودة الدخل، في أنحاء فرنسا، حيث أدت قواعد الإغلاق والعزل العام الصارمة التي فرضت في وقت سابق للتصدي لفيروس كورونا، إلى تأجيج توترات اجتماعية.

Cette affaire de #Dijon est très grave et ne peut pas rester sans suites. Il ne s’agit pas de recouvrer le calme seulement. Il faut arrêter tous ceux qui sont à l’origine de ces violences, les traduire devant les tribunaux, récupérer les armes et condamner lourdement ces voyous pic.twitter.com/XAEqaJZFBB — Mohamed Sifaoui (@Sifaoui) June 16, 2020

Les mêmes qui se cachaient derrière la police quand les Tchétchènes étaient dans le coin.

D’ailleurs, où sont journalistes et LDH qui taxeront les policiers d’oppresseurs de la jeunesse une fois que NOUS aurons rétabli la paix ? Z’ont pas peur quand même ? Allez viendez ! #Dijonpic.twitter.com/7Dqoj7HU4Z — Linda Kebbab (@LindaKebbab) June 16, 2020

Je remarque que ces jeunes portent tous des masques pour éviter la propagation du #Covid19 à #Dijon. C’est bien, c’est responsable ! pic.twitter.com/DX4Z0VvwkMpic.twitter.com/OulcFBoxEI — IKARI (nouveau compte ) (@Ikari_officiel) June 16, 2020

المصدر: رويترز