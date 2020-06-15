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وزير العدل: فتح آيا صوفيا للعبادة خاضع لسيادة تركيا

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وزير العدل: فتح آيا صوفيا للعبادة خاضع لسيادة تركيا
Reuters
آيا صوفيا
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قال وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، إن مسألة صرح "آيا صوفيا" خاضعة لسيادة الجمهورية التركية.

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وأكد غل خلال خلال اجتماع في أنقرة، على أن "كسر قيود آيا صوفيا وفتح أبوابه للعبادة رغبة مشتركة لدينا جميعا، وهي تنفيذ لوصية السلطان محمد الفاتح".

وأضاف الوزير "إن آيا صوفيا المسجد الوحيد الذي يجري دخوله بأجرة، والقانون يقضي بإزالة هذا الأمر المشين".

يشار إلى أن "آيا صوفيا" صرح فني ومعماري موجود في منطقة "السلطان أحمد"، بمدينة اسطنبول.

استخدم الصرح لمدة 481 عاما مسجدا، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، ويعتبر صرح "آيا صوفيا" من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

وفي مارس 2019، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا تخطط "لإعادة آيا صوفيا إلى أصله، وليس جعله مجانيا فقط، وهذا يعني أنه لن يصبح متحفا، وسيسمى مسجدا".

وشدد على أن مسألة إعادة تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد "مطلب يتطلع إليه شعبنا، والعالم الإسلامي، أي أنه مطلب للجميع، فشعبنا مشتاق منذ سنوات ليراه مسجدا".

المصدر: الأناضول

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