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فرنسا تستنكر بشدة التدخلات التركية في ليبيا

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فرنسا تستنكر بشدة التدخلات التركية في ليبيا
Reuters
فرنسا تستنكر بشدة التدخلات التركية في ليبيا
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استنكرت الرئاسة الفرنسية بشدة التدخلات التركية في ليبيا، ووصفها بغير المقبولة.

وقال الإيليزيه في بيان يوم الأحد، إن الرئيس إيمانويل ماكرون تحادث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن التدخلات التركية واعدا بالتحرك خلال الأسابيع القادمة.

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واعتبرت فرنسا في  السياق نفسه أن تركيا تستغل وضعها ضمن حلف شمال الأطلسي، مشددا على أن هذا أمر ترفضه باريس وسوف تناقشه مع أعضاء الحلف الفاعلين في الملف.

وأضاف الإيليزيه أن "الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة من خلال الاستفادة من الناتو وفرنسا لا يمكنها التغاضي عن هذا".

كما وصف البيان التحركات في ليبيا بالطموح الإقليمي التركي في المنطقة.

هذا، ومن المنتظر أن يلقي ماكرون كلمة اليوم بحدود الساعة الثامنة بتوقيت باريس.

ومن المتوقع أن تشمل كلمة الرئيس الفرنسي محاور عديدة أهمها المرحلة الثالثة من رفع القيود والوضع الإقتصادي وفتح الحدود داخل وخارج نطاق شينغن، بالإضافة إلى الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في العام وفي فرنسا (ملف أداما تراوري).

ولا يستبعد أن يتحدث الرئيس الفرنسي في الملف الليبي وتحركات فرنسا في دول الساحل والنتائج المحققة.

المصدر: RT

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