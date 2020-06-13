بريطانيا تسجل 181 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، تسجيل 181 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لحصيلة ضحايا الجائحة على أساس يومي.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 12 يونيو، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بواقع 181 حالة، لتصل إلى مستوى 41662.

وشهدت بريطانيا في الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المعدل بشكل ملموس قبل ذلك، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 8 يونيو 55 حالة، وفي 9 يونيو 286، وفي 10 يونيو 245، وفي 11 يونيو 151، وفي 12 يونيو 202.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 1425 حالة جديدة ليبلغ مستوى 294375.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية في المملكة المتحدة كذلك تقلبات، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 8 يونيو 1205 حالات، وفي 9 يونيو 1387، وفي 10 يونيو 1003، وفي 11 يونيو 1266، وفي 12 يونيو 1541.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.

المصدر: RT