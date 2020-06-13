مقتل شخص إثر اصطدام قطاري شحن في تركيا

قتل شخص وأصيب 3 آخرون جراء اصطدام قطاري شحن، فجر اليوم السبت، بولاية ملاطية وسط تركيا.

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وأفادت مصادر أمنية، أن الحادث وقع قرب حي "كمر كوبرو" التابع لقضاء "بطال غازي" بولاية ملاطية.

وأوضحت أن فرق الأمن والإسعاف والإنقاذ، توجهت إلى مكان الحادث فور الإبلاغ عنه.

وأشارت المصادر إلى مقتل شخص واحد، وإصابة 3 آخرين بجروح، جراء التصادم.

وأضافت أن أحد عمال القطار ما زال مفقودا، وأن فرق الإنقاذ أطلقت عملية بحث للعثور عليه.

المصدر: الأناضول