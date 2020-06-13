إخماد حريق على متن غواصة نووية فرنسية

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، صباح اليوم السبت، عن إخماد الحريق الذي اندلع أمس على متن غواصة نووية فرنسية راسية في ميناء تولون المطل على البحر المتوسط.

وكتبت بارلي عبر تويتر : "هذا الليل، في الساعة 00.50، تم إخماد الحريق على متن الغواصة بيرل، بعد أكثر من 14 ساعة من عملية مكافحة النيران، شارك فيها حوالي 100 من رجال الإطفاء، إضافة إلى أكثر من 150 شخصا قدموا لهم المساعدة. شكرا لهم"، مضيفة أنها ستتوجه إلى تولون.

Cette nuit, l’incendie à bord du sous-marin Perle a été éteint à 00h50, après plus de 14 heures d’une lutte qui a mobilisé une centaine de marins-pompiers et pompiers, ainsi que plus de 150 personnes en soutien. Merci à eux. Je me rends ce matin à Toulon. — Florence Parly (@florence_parly) June 13, 2020

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وكانت السلطات المحلية قد أفادت في وقت سابق بوقوع حريق على متن الغواصة "بيرل" من صنف "Rubis"، التي دخلت الخدمة في الاسطول الحري الفرنسي عام 1993.

ومنذ يناير 2020 كانت الغواصة البالغ طولها 74 مترا ترسو في حوض جاف لإصلاح السفن.

وأكدت السلطات أنه لم يصب أحد بأذى ولم تكن هناك مواد أو أسلحة نووية على متن الغواصة التي كانت تخضع لعملية إصلاح.

Fire on French submarine FS Perle in Toulon put out around 2130 yesterday by flooding the the boat with foam.



No injuries and no damage to reactor or propulsion but concerns the boat may be beyond repair.https://t.co/ydD1w8UnI3pic.twitter.com/UYDucvwa7h — NavyLookout (@NavyLookout) June 13, 2020

June 12, 2020 at 11:44PM #faitsdivers Toulon : un incendie à bord du sous-marin nucléaire "La Perle" : Un incendie s'est déclaré à bord de l’un des six sous-marins nucléaires d'attaque français, qui était en réparation sur la base navale de Toulon (V… https://t.co/L9Czsp76rK] — YvelinesActu (@YvelinesActu) June 13, 2020

المصدر: وكالات