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إخماد حريق على متن غواصة نووية فرنسية

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إخماد حريق على متن غواصة نووية فرنسية
Reuters Jean-Paul Pelissier
غواصة نووية فرنسية في ميناء تولون (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، صباح اليوم السبت، عن إخماد الحريق الذي اندلع أمس على متن غواصة نووية فرنسية راسية في ميناء تولون المطل على البحر المتوسط.

وكتبت بارلي عبر تويتر : "هذا الليل، في الساعة 00.50، تم إخماد الحريق على متن الغواصة بيرل، بعد أكثر من 14 ساعة من عملية مكافحة النيران، شارك فيها حوالي 100 من رجال الإطفاء، إضافة إلى أكثر من 150 شخصا قدموا لهم المساعدة. شكرا لهم"، مضيفة أنها ستتوجه إلى تولون.

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وكانت السلطات المحلية قد أفادت في وقت سابق بوقوع حريق على متن الغواصة "بيرل" من صنف "Rubis"، التي دخلت الخدمة في الاسطول الحري الفرنسي عام 1993.

ومنذ يناير 2020 كانت الغواصة البالغ طولها 74 مترا ترسو في حوض جاف لإصلاح السفن.

وأكدت السلطات أنه لم يصب أحد بأذى ولم تكن هناك مواد أو أسلحة نووية على متن الغواصة التي كانت تخضع لعملية إصلاح.

المصدر: وكالات

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