الولايات المتحدة تلمح لإمكانية نقل قواتها من ألمانيا إلى بولندا (صور)

قالت سفارة الولايات المتحدة في وارسو، إن المحادثات حول تعزيز الوجود الأمريكي في بولندا "تسير على الطريق الصحيح"، وسط تقارير عن إمكان نقل قوات أمريكية متمركزة حاليا في ألمانيا شرقا.

وجاء في تغريدة نشرتها السفيرة الأمريكية جورجيت موسباكر الخميس، أن "المفاوضات تسير على الطريق الصحيح! تصوُّر الرئيس دونالد ترامب والرئيس أندريه دودا لتعزيز الوجود الأمريكي في بولندا سيكون أكبر مما كان مقررا.. ترقبوا إعلانا وشيكا".

More fake news! Negotiations are on track! President Trump @POTUS & @Prezydentpl Duda's vision for increased US presence in Poland will be even greater than originally outlined. Announcement coming soon. https://t.co/RLaP3mrm2l — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) June 11, 2020

ولطالما سعت بولندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة والواقعة على "الجبهة الشرقية" لحلف شمال الأطلسي إلى تمركز قوات أمريكية بشكل دائم على أراضيها.

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وسعى الرئيس البولندي إلى استمالة الرئيس الأمريكي، وصولا إلى طرح فكرة إقامة قاعدة عسكرية يطلق عليها اسم "فورت ترامب" (قلعة ترامب)، يتمركز فيها آلاف الجنود الأمريكيين.

والسبت، كشف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أن بلاده تأمل استضافة مزيد من الجنود الأمريكيين بعدما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأمريكية تريد خفض عديد جنودها المتمركزين في ألمانيا.

وقال مورافيتسكي إن المحادثات "جارية" حول إمكانية تعزيز الوجود الأمريكي في البلاد.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها، أن ترامب أمر البنتاغون بخفض عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا من 34 ألفا و500 عنصر إلى 25 ألفا.

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ولم يصدر عن البيت الأبيض أو البنتاغون أي تأكيد أو نفي للتقرير الذي يأتي في توقيت يشهد توترات بين إدارة ترامب وحلفائها الأوروبيين على خلفية اتفاقات التعاون بين الجانبين.

ويشارك حاليا آلاف الجنود الأمريكيين والبولنديين في مناورات عسكرية بدأت في 5 يونيو ومن المقرر أن تنتهي في 19 منه، هي الأولى الواسعة النطاق في أوروبا منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشارك في المناورات التي تشمل إجراء فحوص وإقامة حجر والتقيّد بالتباعد الاجتماعي، أكثر من 6 آلاف جندي بينهم بولنديون و4 آلاف أمريكي، وهي تجري في معسكر تدريبي في شمال بولندا.

Today we are witnessing another, multidimensional, allied cooperation. Over 100 Bradley cars and HMMWV @USArmy vehicles 🇺🇸 overcame a water obstacle on a pontoon bridge built by the engineering forces #2pinż#5pinż 🇵🇱 #DefenderEurope@3rd_Infantryhttps://t.co/JQVbRWhSnF — US Army Europe (@USArmyEurope) June 11, 2020

#StrongEurope training has not stopped, despite the ongoing challenges.#DefenderEurope 20 linked exercise #AlliedSpirit succeeds in getting allied troops #Ready2Fight alongside everyday. https://t.co/waPjlIocwY — US Army Europe (@USArmyEurope) June 10, 2020

المصدر: أ ف ب