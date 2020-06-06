رئيس الوزراء البولندي يأمل بنقل عسكريين أمريكيين من ألمانيا إلى بلاده

أعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، عن أمله في أن تنقل الولايات المتحدة، على الأقل جزءا من قواتها من ألمانيا إلى بلاده.

وقال مورافيكي، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنقل جنودها من ألمانيا: "بالطبع، القرار يعود إلى الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، لكننا نتوقع أن تزداد طوال الوقت، القوة الأمريكية المتمركزة في بولندا".

وذكر أن المحادثات لا تزال مستمرة ولكنها تجري بهدوء. وأضاف رئيس الوزراء البولندي: "سنعلن ذلك في الوقت المناسب".

وأشار إلى تواجد حوالي 5000 جندي أمريكي في بولندا، في الوقت الراهن.

وزعم بوجود ضرورة لقوات أمريكية، للدفاع عن بولندا أمام روسيا. وقال مورافيكي: "الخطر الحقيقي يأتي من الحدود الشرقية".

وأعرب عن ثقته، في أن نقل القوات الأمريكية إلى بولندا، "سيعزز حلف شمال الأطلسي بالكامل".

المصدر: نوفوستي