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إيران.. معدل الإصابات اليومية بكورونا يواصل ارتفاعه

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إيران.. معدل الإصابات اليومية بكورونا يواصل ارتفاعه
Reuters
إيران- أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا و78 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس: "تم تسجيل 78 وفاة و2238 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 8584 وإجمالي الإصابات إلى 180156، منهم 2728 مصابا في حالة صحية حرجة".

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كما لفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 142663، فضلا عن إجراء 1137208 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 2011 إصابة جديدة و81 حالة وفاة.

المصدر: RT

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