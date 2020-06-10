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إيران.. أكثر من 2000 إصابة بكورونا خلال يوم وحصيلة الوفيات تتجاوز الـ8500

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إيران.. أكثر من 2000 إصابة بكورونا خلال يوم وحصيلة الوفيات تتجاوز الـ8500
Reuters WANA Ali Khara
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أعلنت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 80 وفاة وألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سادات لاري، أثناء موجز صحفي، وفاة 81 مصابا بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير (مقابل 74 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 8506.

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تسجيل 2095 إصابة جديدة بكورونا في إيران
تسجيل 2095 إصابة جديدة بكورونا في إيران

ورصدت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 2011 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 2095 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 177938، بما فيها 140590 حالة شفاء.

وتجاوز عدد الفحوصات التي أجريت في إيران لتشخيص الإصابات بكورونا حتى اليوم 1.151 مليون اختبار.

ولفتت المتحدثة إلى أن محافظة خوزستان لا تزال في "الحالة الحمراء"، فيما لا تزال ست محافظات أخرى في "حالة الإنذار".

المصدر: فارس

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