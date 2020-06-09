تسجيل 2095 إصابة جديدة بكورونا في إيران

قالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 175927 حالة.

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وأضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، أنه تم تسجيل 74حالة وفاة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8425 حالة.

وأفادت بأن عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 138457، مشيرة إلى أن 2639 مصابا بالوباء في حالة صحية حرجة.

وأوضحت المتحدثة أنه تم إجراء 1128601 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

المصدر: RT