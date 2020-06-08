بسبب تفشي كورونا.. إيران تشكل جهاز شرطة لا مثيل له في العالم

أعلن زین العابدين موسوي حاكم مدينة آبادان في إقليم خوزستان جنوب غرب إيران، عن تشكيل "شرطة كورونا" لأول مرة في إيران هدفها منع تنقل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال موسوي إنه في حال ثبت خروج أي مصاب بالفيروس سيتم اعتقاله ووضعه في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وتشكيل ملف قضائي لمحاكمته في وقت لاحق، حتى لو كان من خارج المدينة.

وأضاف المسؤول الإيراني أن لجنة مكونة من طلبة وأطباء وشرطة ستتحرى التزام المصابين منازلهم عن طريق الهاتف، أو الحضور إلى أماكن إقامتهم.

ويصنف إقليم خوزستان ضمن المناطق الحمراء بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، حيث يشهد ارتفاعا بالإصابات منذ نحو شهر، فيما تعزو وزارة الصحة الإيرانية ذلك إلى عدم التزام المواطنين في الإقليم بالإرشادات الصحية.

عمر هواش – طهران

المصدر: RT