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تركيا: نخطط لتطبيق فحص كورونا على القادمين من الخارج

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تركيا: نخطط لتطبيق فحص كورونا على القادمين من الخارج
Reuters Cagla Durak
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الأربعاء، أن بلاده تخطط لتطبيق فحوص فيروس كورونا المستجد على جميع القادمين من الخارج، خلافا لأوروبا.

وقال قوجة في كلمة عقب ترؤسه اجتماع المجلس العلمي التركي الخاص بكورونا، إن "العالم أجمع يشهد حاليا جدلا كبيرا بشأن إعادة الرحلات الجوية في ظل مرحلة تطبيع الحياة، وأن الدول الأوروبية لم تقترح إجراء فحوصات على الوافدين إلى أراضيها".

وأضاف: "على خلاف أوروبا، نخطط لفحص جميع القادمين من الخارج".

ولفت الوزير التركي إلى أن بلاده رفعت معظم القيود المعلنة بسبب كورونا، في اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء.

وجدد التأكيد على ضرورة الالتزام بتدابير "الكمامات والتباعد الجسدي والنظافة العامة" لغاية اجتثاث فيروس كورونا من جذوره.

المصدر: "الأناضول"

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