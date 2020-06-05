كورونا.. أردوغان يلغي حظر التجوال نهاية الأسبوع في 15 ولاية تركية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة عن إلغاء قرار سابق بفرض حظر التجوال في عدد من الولايات نهاية الأسبوع الجاري على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأكد أردوغان، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، إلغاء حظر التجوال الذي كان من المفترض أن يفرض السبت والأحد القادمين في 15 ولاية تركية، مطالبا المواطنين الاتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على النظافة والتباعد الاجتماعي.

ولفت الرئيس التركي إلى أن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ قرار فرض حظر التجوال نهاية الأسبوع مجددا على خلفية ارتفاع معدل الإصابات اليومية بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" من نحو الـ700 إلى قرابة الألف، مشددا على أن الغرض الوحيد وراء هذا القرار كان الحد من تفشي الوباء وحماية المواطنين.

وذكر أدوغان أن السلطات قررت مراجعة هذا القرار نظرا لردود الأفعال من قبل الناس.

وسجلت في تركيا حتى الآن 167410 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 4630 حالة وفاة.

المصدر: RT