وزير الخارجية الإيطالي: ما زلنا نبحث بيع سفينتين حربيتين لمصر

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده لم توافق بعد على بيع سفينتين حربيتين، صنعتهما شركة فينكانتيري لبناء السفن لمصر.

وأشار لويجي دي مايو إلى أن الحكومة ما زالت تدرس الاعتبارات السياسية وتحلل الاتفاق.

وردا على أسئلة خلال جلسة استماع برلمانية، صرح وزير الخارجية، بأن مصر "محاور سياسي مهم في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، وأضاف أن روما تنتظر إحراز تقدم في التحقيق الخاص بمقتل ريجيني.

وتابع قائلا: "في ذات الوقت تجري الحكومة تحليلا فنيا وقانونيا للاتفاق مع شركة فينكانتيري لتطبيق القواعد الوطنية والعالمية.

وتفيد تقارير صحفية بأن قيمة بيع السفينتين، اللتين بنيتا أصلا للبحرية الإيطالية، قد تبلغ نحو 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار).

وكانت شائعات بشأن موافقة روما على البيع قد أثارت انتقادات في إيطاليا.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن شركة فينكانتيري رفضت التعليق عن الموضوع.

المصدر: رويترز