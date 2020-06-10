ماكرون: العنصرية وباء

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ"العنصرية والتمييز" معتبرا إياهما "خيانة للميثاق الجمهوري"، لكنه دافع عن قوات حفظ النظام التي لا يمكن انتقاد أداء "معظم العاملين فيها".

وقال ماكرون لدى مشاركته في جلسة لمجلس الوزراء، إن "العنصرية آفة تطال المجتمع برمته"، داعيا إلى "عدم التساهل حول هذا الموضوع وتشديد التحرك ضد العنصرية"، وفقا لما أفادت به المتحدثة باسم الحكومة سيبيت ندياي.

وعلق الرئيس الفرنسي على التظاهرات التي تجري في فرنسا احتجاجا على عنف الشرطة، رافضا أي خلط للأمور، ومشددا على أن "الغالبية العظمى من قوات حفظ النظام لا يمكن انتقاد أدائها".

ودعا ماكرون، إلى "تحديث تقنيات التوقيف والتدخل في وقت نعيش فيه وضعا من التوتر الشديد، بسبب كورونا".

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وسعت الحكومة الفرنسية في الأيام الماضية، إلى إخماد الجدل حول عنف الشرطة والعنصرية، الذي أحيته التظاهرات الحاشدة احتجاجا على مقتل مواطن أمريكي من أصول إفريقية خنقا بركبة شرطي ركع على عنقه لحوالي 9 دقائق لدى توقيفه.

المصدر: "أ ف ب"