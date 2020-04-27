توقيف ضابطين يشتبه بتوجيههما إهانات عنصرية أثناء عملية اعتقال في فرنسا (فيديو)

أعلنت الشرطة الفرنسية الاثنين، عن توقيف ضابطين عن العمل، يشتبه بتوجيههما إهانات عنصرية أثناء عملية اعتقال في إحدى ضواحي باريس.

وكتبت الشرطة على تويتر: "بموافقة وزير الداخلية، طلب قائد الشرطة ديدييه لالمو من قائد الشرطة المحلية وقف الضابطين عن العمل بعد تلفظهما بتعليقات عنصرية سمعت في تسجيل فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في 26 أبريل".

وقال وزير الداخلية، كريستوف كاستانير في وقت سابق اليوم الاثنين إنه لا مكان للعنصرية في الشرطة بعد أن انتشر التسجيل الذي يظهر فيما يبدو ضباطا يسخرون من رجل قفز إلى نهر السين في محاولة للفرار من الاعتقال.

وسمع أحد الضباط يقول في التسجيل: "إنه لا يستطيع السباحة. (بيكو) مثله لا يستطيع السباحة"، مستخدما تعبيرا مهينا يطلق على العرب أو مواطني شمال إفريقيا.

وأثناء اقتياده للسيارة رد ضابط آخر قائلا: "كان يتعين عليك ربط ثقل بقدمه".

ووقع ذلك في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد في منطقة فيلنوف لا جارين، حيث بدأت اشتباكات الأسبوع الماضي بين الشرطة وشبان.

المصدر: رويترز