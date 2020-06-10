كورونا يتفشى داخل مكتب رئيس أذربيجان

أكدت السلطات الصحية في أذربيجان اليوم الأربعاء، اكتشاف 19 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في إدارة الرئيس إلهام علييف.

وصرح رئيس هيئة إدارة المؤسسات الطبية الإقليمية في أذربيجان، رامين بايراملي، للصحفيين بأن 14 من هذه الإصابات سجلت داخل مكتب الرئيس.

كما تم رصد خمس إصابات بكورونا بين موظفي وزارة العمل وخمس أخرى في وزارة الطوارئ.

ولفت المسؤول إلى ارتفاع معدل الإصابات الجديدة بكورونا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بالتزامن مع مضي الحكومة في تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء، مشيرا إلى أن عدد الإصابات الجديدة تخطى حالات الشفاء، ناهيك عن ارتفاع معدل الوفيات.

وسجلت في أذربيجان منذ بداية الجائحة 8191 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 98 حالة وفاة.

المصدر: وكالات