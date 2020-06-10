فتح قضية جنائية ضد بوروشينكو في أوكرانيا

قال فاديم بريماتشوك رئيس الدائرة الثانية لمكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا، إن رئيس البلاد السابق بيترو بوروشينكو، أصبح في عداد المشتبه بهم في قضية جنائية.

وأضاف: "قام المحققون في مقر المكتب المركزي لمكتب التحقيقات الحكومي، بتسليم بوروشينكو، مذكرة مكتوبة تفيد بالاشتباه في قيامه بإصدار أوامر غير قانونية عمدا، مما دفع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية إلى تجاوز صلاحياته الوظيفية".

وذكر مصدر في مكتب التحقيقات، أنه يشتبه في قيام بوروشينكو بإرغام رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية حينذاك، بتعيين سيرغي سيموتشكو نائبا له.

وينظر المحققون في الوقت الراهن، في كيفية التعامل مع بوروشينكو، التوقيف في السجن أو الإقامة الجبرية أو تعهد بعدم المغادرة.

المصدر: نوفوستي