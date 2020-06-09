زعيمة هونغ كونغ: المدينة لا تحتمل المزيد من الفوضى

اعتبرت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، أن المدينة التي تحكمها الصين لا يمكن أن تتحمل المزيد من "الفوضى" التي هزتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

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جاء تصريح لام في إفادة صحفية بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمسيرة حاشدة ضد مشروع قانون تم سحبه الآن، كان سيسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي الصيني لمحاكمتهم في محاكم خاضعة لسيطرة السلطات الصينية.

وينظر للمسيرة إلى حد كبير على أنها بداية لحركة احتجاج مناهضة للحكومة تجددت في الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف على استقلالية هونغ كونغ أثارها قرار بكين سن قانون جديد للأمن القومي في هذه المنطقة الإدارية الخاصة.

المصدر: "رويترز"