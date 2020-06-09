 
مباشر

زعيمة هونغ كونغ: المدينة لا تحتمل المزيد من الفوضى

أخبار العالم

زعيمة هونغ كونغ: المدينة لا تحتمل المزيد من الفوضى
Reuters Carlos Garcia Rawlins
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o258

اعتبرت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، أن المدينة التي تحكمها الصين لا يمكن أن تتحمل المزيد من "الفوضى" التي هزتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

إقرأ المزيد
زعيمة هونغ كونغ: الصين لن تتراجع عن القانون الأمني الجديد على الرغم من انتقاد بريطانيا
زعيمة هونغ كونغ: الصين لن تتراجع عن القانون الأمني الجديد على الرغم من انتقاد بريطانيا

جاء تصريح لام في إفادة صحفية بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمسيرة حاشدة ضد مشروع قانون تم سحبه الآن، كان سيسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي الصيني لمحاكمتهم في محاكم خاضعة لسيطرة السلطات الصينية.

وينظر للمسيرة إلى حد كبير على أنها بداية لحركة احتجاج مناهضة للحكومة تجددت في الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف على استقلالية هونغ كونغ أثارها قرار بكين سن قانون جديد للأمن القومي في هذه المنطقة الإدارية الخاصة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا