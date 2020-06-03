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زعيمة هونغ كونغ: الصين لن تتراجع عن القانون الأمني الجديد على الرغم من انتقاد بريطانيا

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زعيمة هونغ كونغ: الصين لن تتراجع عن القانون الأمني الجديد على الرغم من انتقاد بريطانيا
Reuters
هونغ كونغ 3/06/2020
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قالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ اليوم الأربعاء إن الحكومة الصينية لن تتراجع عن خططها لسن تشريع جديد للأمن القومي لهونغ كونغ حتى بعد انتقاد بريطانيا للخطوة.

وتحدثت لام أثناء زيارة لبكين لبحث التشريع الجديد وكان برفقتها وزيرة العدل تريزا تشنغ ووزير الأمن جون لي وقائد الشرطة كريس تانغ.

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جونسون: لن نتخلى عن شعب هونغ كونغ إذا فرضت الصين قانون الأمن القومي

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في وقت سابق إن بلاده لن تتخلى عن شعب هونغ كونغ إذا فرضت الصين قانونا للأمن القومي يتعارض مع التزاماتها الدولية بموجب اتفاق مبرم عام 1984.

وكان البرلمان الصيني قد وافق الأسبوع الماضي على سن قوانين لهونغ كونغ للحد من التحريض والانفصال والإرهاب والتدخل الخارجي.

المصدر: رويترز

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