جونسون: بريطانيا لن تترك شعب هونغ كونغ إذا فرضت الصين قانون الأمن القومي

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده لن تترك شعب هونغ كونغ إذا فرضت الصين قانونا للأمن القومي يتعارض مع التزامات بكين الدولية بموجب اتفاق 1984.

وذكرت صحيفة "تايمز" نقلا عن جونسون، أنه "إذا مضت الصين قدما، فإن ذلك سيكون في تناقض مباشر مع التزاماتها بموجب الإعلان المشترك، وهو معاهدة ملزمة قانونا ومسجلة لدى الأمم المتحدة".

وقال جونسون: "يخشى الكثير من الناس في هونغ كونغ من أن أسلوب حياتهم، الذي تعهدت الصين بدعمه، سيكون مهددا".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه "إذا واصلت الصين تبرير مخاوفها، فإن بريطانيا، لن تتجاهل إلتزاماتها وستقدم بديلا".

وقالت الصحيفة إن مجلس الأمن القومي البريطاني وافق، أمس الثلاثاء، على مشروع "إعادة توازن" علاقة بريطانيا بالصين.

وفي وقت سابق وافق البرلمان الصيني بأغلبية ساحقة على فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ.

وقد تم إعداد مشروع هذا القانون المثير للجدل، عقب المظاهرات المعارضة، التي تشهدها هونغ كونغ منذ العام الماضي، وتقول بكين إنه يهدف إلى التصدي للميول الانفصالية والتدخل الأجنبي في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي.

المصدر: رويترز