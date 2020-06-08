 
مباشر

أردوغان: من هي اليونان لتتدخل في شؤون تركيا؟ .. هي لا تعرف طاقتنا

أخبار العالم

أردوغان: من هي اليونان لتتدخل في شؤون تركيا؟ .. هي لا تعرف طاقتنا
Reuters Handout
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o23w

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اليونان "لا تعرف طاقة تركيا" وعليها أن "تلزم حدودها"، محذرا أثينا من التدخل في الشؤون التركية.

وقال في مقابلة مع قناة "تي أر تي" التلفزيونية التركية اليوم الاثنين: "أعتقد أن الجانب اليوناني لا يعرف طاقة تركيا وإمكانياتها، فعليهم أن يعرفوا حدودهم ويقفوا عندها".

وفي معرض حديثه عن الجدل مع أثينا حول متحف آياصوفيا في إسطنبول، الذي كان كنيسة مسيحية في الماضي، قال أردوغان أن "موضوع آياصوفيا موضوع حقوقي، وتوجد مؤسسات تتخذ القرارات وتنفذها".

إقرأ المزيد
اليونان: مستعدون لنزاع عسكري مع تركيا
اليونان: مستعدون لنزاع عسكري مع تركيا

واعتبر أردوغان الاحتجاج اليوناني على خططه لتحويل متحف آياصوفيا إلى مسجد، تدخلا في الشؤون التركية، وتساءل: "من هي اليونان لتتدخل في الإجراءات داخل تركيا؟".

وبشأن اتفاق أنقرة مع حكومة الوفاق في طرابلس حول ترسيم الحدود البحرية، الذي ترفضه اليونان وتعتبره باطلا قانونيا، قال الرئيس التركي إن "حدود البحر المتوسط واضحة وصريحة، ونحن نمتلك الآن سفنا للتنقيب في البحرين المتوسط والأسود".

وسبق للحكومة اليونانية أن عارضت بشدة خطط تركيا للتنقيب في البحر المتوسط، معتبرة الأمر انتهاكا للحقوق السيادية لليونان.

المصدر: "تي أر تي" التركية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا