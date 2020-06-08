أردوغان: من هي اليونان لتتدخل في شؤون تركيا؟ .. هي لا تعرف طاقتنا

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اليونان "لا تعرف طاقة تركيا" وعليها أن "تلزم حدودها"، محذرا أثينا من التدخل في الشؤون التركية.

وقال في مقابلة مع قناة "تي أر تي" التلفزيونية التركية اليوم الاثنين: "أعتقد أن الجانب اليوناني لا يعرف طاقة تركيا وإمكانياتها، فعليهم أن يعرفوا حدودهم ويقفوا عندها".

وفي معرض حديثه عن الجدل مع أثينا حول متحف آياصوفيا في إسطنبول، الذي كان كنيسة مسيحية في الماضي، قال أردوغان أن "موضوع آياصوفيا موضوع حقوقي، وتوجد مؤسسات تتخذ القرارات وتنفذها".

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واعتبر أردوغان الاحتجاج اليوناني على خططه لتحويل متحف آياصوفيا إلى مسجد، تدخلا في الشؤون التركية، وتساءل: "من هي اليونان لتتدخل في الإجراءات داخل تركيا؟".

وبشأن اتفاق أنقرة مع حكومة الوفاق في طرابلس حول ترسيم الحدود البحرية، الذي ترفضه اليونان وتعتبره باطلا قانونيا، قال الرئيس التركي إن "حدود البحر المتوسط واضحة وصريحة، ونحن نمتلك الآن سفنا للتنقيب في البحرين المتوسط والأسود".

وسبق للحكومة اليونانية أن عارضت بشدة خطط تركيا للتنقيب في البحر المتوسط، معتبرة الأمر انتهاكا للحقوق السيادية لليونان.

المصدر: "تي أر تي" التركية