60 % من أفراد طاقم "تيودور روزفلت" يحملون أجساما مضادة لكورونا

ذكر مسؤولان أمريكيان أن فحصا أجرته البحرية الأمريكية لتحديد مدى انتشار فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات "تيودور روزفلت"، أظهر وجود أجسام مضادة للفيروس لدى نحو 60% من الطاقم.

وقال المسؤولان اللذان اشترطا عدم نشر اسميهما، إن نحو 400 متطوع خضعوا للفحوص المرتبطة بالأجسام المضادة.

وأوضح أن الفحص كشف وجود أجسام مضادة للفيروس لدى نحو 60% من البحارة الذين خضعوا للاختبار، مما يشير إلى معدل انتشار أعلى كثيرا مما كان يعتقد

وبدأت البحرية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أبريل إجراء فحوص لرصد وجود أجسام مضادة محددة تنتج عن مهاجمة جهاز المناعة للفيروس وتظل في الجسم لفترة من الوقت.

وسبق أن كشفت تحاليل طبية عن إصابة أكثر من 1100 شخص على متن حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" بالفيروس حتى أبريل، أي أقل من 25% من أفراد الطاقم، وتوفي بحار واحد بسبب المرض ونقل عدد من زملائه إلى المستشفى.

وتحمل "تيودور روزفلت" التي تعد واحدة من أكبر السفن الحربية في العالم نحو 4800 شخص.

المصدر: "رويترز"